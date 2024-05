Uomini e Donne | Chi È Il Cavaliere Cristiano Lo Zupone!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 9 maggio 2024)Loè stato spesso protagonista, per via della sua frequentazione con Giulia e non solo. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui! A, ormai da diverse settimane i telespettatori hanno fatto la conoscenza diLo. Volto del Trono Over, quest’ultimo ha intrapreso una difficile conoscenza con Giulia, con la quale ci sono stati numerosi scontri. In tanti però sono curiosi di sapere chi sianella vita di tutti i giorni.: chi è e cosa faLo! Tra i protagonisti delle ultime puntate di, c’è spesso ...