Roma - scontro auto-moto sulla Prenestina | muore centauro

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024- Incidente mortale aintorno alle 4 di oggi. La Polizia locale diCapitale è intervenuta per i rilievi all’intersezione tra viae viaNuova in seguito allotra unaYamaha e una Fiat 500. Ilciclista, un italiano di 37 anni, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove è successivamente morto. Nello stesso ospedale è stato portato il ragazzo alla guida dell’utilitaria, un italiano di 29 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito. Le pattuglie sono tuttora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fonte: Adnkronos (Foto ...