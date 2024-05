(Di giovedì 9 maggio 2024)a Sanremo (Us Rai) L’altro giorno scrivevamo che questa è l”edizione o la va o la spacca’. Xha bisogno di un cambiamento per invertire il trend degli ultimi anni e guadagnarsi la riconferma da parte di Sky (Warner Bros. Discovery potrebbe essere in agguato). E un cambiamento, almeno sul fronte cast, ci sarà. E’ trapelata sul Fattoquotidiano.it la nuovadel talent show. Nessuna conferma rispetto al quartetto dello scorso anno bensì 3 new entry e una vecchia gloria. Via dunque Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Morgan. Al loro posto – non è ancora ufficiale – è stato anticipato a Xil ritorno di Manuel Agnelli accompagnato da Achille Lauro, Jake La Furia, e Paola Iezzi. Alla, al posto di Francesca Michielin, potrebbe esserci ...

Stando alle indiscrezioni, Sky avrebbe scelto i nomi dei giudici per X Factor 2024 e, tra grandi ritorni e grandi rilanci, ci sarebbe anche una nome clamoroso per la conduzione. X Factor 2024 cambia tutte le carte in tavola e rinnova completamente i ...

X Factor, la nuova conduttrice è Giorgia. In giuria Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi - X factor, la nuova conduttrice è Giorgia. In giuria Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi - Cambiamenti importanti a X factor per la diciottesima edizione che andrà in onda a settembre 2024: secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Michielin dice addio al talent show ...

X Factor 2024, nuova conduzione affidata a Giorgia e rivoluzione tra i giudici - X factor 2024, nuova conduzione affidata a Giorgia e rivoluzione tra i giudici - Da chi sarà condotto X factor 2024 Chi saranno i giudici Inizia il conto alla rovescia verso le audizioni e con loro anche le novità.

X Factor 2024: Giorgia verso la conduzione e rivoluzione in giuria. Ecco i papabili - X factor 2024: Giorgia verso la conduzione e rivoluzione in giuria. Ecco i papabili - L’altro giorno scrivevamo che questa è l”edizione o la va o la spacca’. X factor ha bisogno di un cambiamento per invertire il trend degli ultimi anni e guadagnarsi la riconferma da parte di Sky ...