Calhanoglu e Bastoni rinnovano con l’Inter! Presto ufficiali | ecco quando – CdS

(Di domenica 28 maggio 2023) Al termine della stagione, sarà tempo di rinnovi in casa Inter. I primi due saranno Hakane Alessandro. Secondo il Corriere dello Sport,saranno. RINNOVO – Sono ormai definite le situazioni di Alessandroe Hakanche hanno una scadenza imminente, fissata al giugno del prossimo anno: il difensore firmerà un prolungamento a 5,5 milioni più bonus fino a giugno del 2028, arrivando almeno a nove anni con la maglia nerazzurra. Per il turco, sarà accordo fino al 2027 a a 6 milioni di euro a stagione. In Viale della Liberazione le indicazioni sono state chiare: ognità è slittata al termine della stagione. Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona Inter-News - Ultime notizie e ...

... mancandolo di pochi centimetri, e ci riprova anchecon un'altra bordata. E' tempo di ... prosegue il turn over dei nerazzurri: escono sempre tra gli applausi, Lukaku, Barella e,...6,5 : Un paio di sgroppate palla al piede in stile Lucio scaldano San Siro. Partita ...6,5 : Dimarco gliela tocca, lui calcia radente prato e la conclusione fa la barba al palo allo ...Per il tecnico piacentino torna in porta Onana, e in difesa giocano D'Ambrosio, Acerbi e. A centrocampo ci sono Barella, Brozovic e; sulle fasce Dumfries e Dimarco ; in attacco ...

L’Inter blinda Bastoni e Calhanoglu: cifre e cosa manca, i dettagli fcinter1908

Una volta andato in scena il rinnovo tra Calhanoglu e l'Inter, l'Arsenal potrebbe offrire 35-40 milioni per il turco ...Onana 6: Attende impassibile qualsiasi cosa gli si presenterà di fronte e con questo atteggiamento rasserena le 72 mila anime presenti a San Siro. Respinge con il ginocchio una conclusione violenta ma ...