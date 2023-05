Calcio | Psg | trauma cranico per portiere Sergio Rico dopo caduta da cavallo | condizioni preoccupanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Parigi, 28 mag. (Adnkronos) - Ildel Psgha subito un grave incidente aquesta domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbeverato in ospedale a Siviglia con une in. Mentre era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), il suoè stato colpito da un altro animale. Sono ancora in corso gli esami per dare una prima diagnosi ma secondo i primi elementi la sua situazione è ritenuta molto preoccupante. È caduto di testa ed è stato trasportato in aereo in ospedale. Il, nativo di Siviglia, era in panchina sabato a Strasburgo, dove il Psg ha vinto ufficialmente il suo 11esimo ...