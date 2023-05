Bereszynski | “Futuro a Napoli non dipende da me” | poi il commento sulla situazione Spalletti!

(Di domenica 28 maggio 2023) Unormai Campione d’Italia pareggia sul 2-2 una partita spettacolare in quel di Bologna. Da 0-2 a 2-2, i rossoblu sono riusciti a rimontare nel finale degli azzurri che ormai nulla hanno da chiedere al campionato. La sfida del Dall’Ara ha infatti visto parecchie seconde linee scendere in campo, come Gollini, Zerbin, Zedadka e Berszynski. Proprio il polacco, autore di una grande prestazione, è stato intervistato nel post-partita su Sky. “Il record di punti era importante per noi”, le parole dia Sky Alla sua terza presenza stagionale in maglia, Bartosz Berezsynski è riuscito a lasciarsi alle spalle le due non ottime prestazioni collezionate con Cremonese e Monza. Autore di un assist nonché di due provvidenziali chiusure difensive, il polacco ha così parlato ai microfoni Sky:...

Spalletti Ammoniti : Kim, Dominguez, Rrhamani,per gioco scorretto. vedi anche ...che non si vedevano a Torino da diversi anni È sempre Footy Headlines a svelare in anteprima il...Notizie Napoli calcio . Bartosz, difensore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Bologna - Napoli 2 - 2 .intervista Bologna - Napoli Queste le parole di, autore di un'assist ad Osimhen: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...In mezzo alle tante voci suldella panchina oggi si gioca una partita. Il Napoli fa visita al Bologna e ha qualche ... In difesae Ostigard dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e ...

Bereszynski, Napoli nel futuro «Dipenderà dalla Sampdoria» ilmattino.it

Quale futuro per Bartosz Bereszynski «Domanda difficile, stiamo aspettando cosa succede in casa Samp. Speriamo tutti che si salvi, magari con un nuovo proprietario. Per me ...Bereszynski, giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo Bologna-Napoli. Queste le sue parole: “Ci tenevamo a fare il record di punti. Futuro Vedremo, manca ancora una partita ...