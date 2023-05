(Di venerdì 26 maggio 2023) In un parco di Varsavia, tra due bancarelle che vendono bandiere polacche e ucraine intrecciate incontriamo K, un attivista di Grupa Granica. Il collettivo si occupa di aiutare i migranti first appeared on il manifesto.

Le armi promesse da Renzi "ai curdi" furono sostanzialmente inviate ai curdi "": non a chi ...il territorio è devastato e parte della popolazione si trova ancora all'interno dei campi... le cicatrici non sanate di una profonda frustrazione d'amore (gli amantiondeggiano ... la diaspora dei, e Beirut la magnificente/ bruciata esplosa. Innumerevoli poi i testi in cui ...Le armi promesse da Renzi "ai curdi" furono sostanzialmente inviate ai curdi "": non a chi ...il territorio è devastato e parte della popolazione si trova ancora all'interno dei campi

Profughi sbagliati al confine dimenticato dell’Europa Il Manifesto

Ti piacerebbe se tuo nonno continuasse a non far altro che lamentarsi del fatto che perse una gamba decenni fa mentre guidava ubriaco e un pedone gli comparve davanti e lui dovette sterzare finendo co ...Davanti a queste problematiche riteniamo profondamente sbagliato investire risorse in questi progetti e ci chiediamo perché tali iniziative non vengano prese anche nei confronti di stranieri regolari ...