Luis Enrique intrigato dal ritorno in Italia | non ha chiuso al Napoli | vuole riflettere Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) De Laurentiis non ha fretta di scegliere il successore di Spalletti. Riflette su quale sia l’opzione più giusta per la panchina del. Quella più forte, però, è la tentazione spagnola, scrive ladello Sport. Trae Benitez. “La via spagnola resta quella privilegiata e per adesso Adl preferisce qualche giorno in attesa, come se fosse a un bivio: un percorso porta a, l’altro a Rafa Benitez”. La scelta perfetta per il, scrive la rosea, sarebbe quella che porta all’ex commissario tecnico della Spagna, che non haalla possibilità di accettare l’incarico. “ha caratura internazionale, carisma e sistema di gioco che sembrerebbe un vestito perfetto per il ...