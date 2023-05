DeSantis lancia la campagna per USA 2024 | ma Twitter “rovina” la festa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il governatore della Florida Ronlapresidenziale per USA. Il lancio è peròto da un problema tecnico dilaper USADopo mesi di attesa, il governatore della Florida Ronhato ufficialmente la suapresidenziale.aveva deciso di utilizzare la piattaforma

E il presidente vacilla ", affermanel video cheufficialmente la sua campagna.sostiene che " il declino è una scelta. Il successo è raggiungibile. E vale la pena lottare ...Per il sito Axios, comunque, l'atteso annuncio dia fianco del ceo di Twitter è la conferma del fatto che quest'ultimo sta sostituendo Rupert Murdoch come piattaforma preferita per i ...... che questo "è uno dei lanci di campagna più lontano dalla gente della storia moderna: l'unica cosa peggiore di questo lancio di campagna di nicchia su Twitter, è l'afterparty dicon la ...

E' ufficiale, DeSantis lancia la sfida a Trump per il 2024 Agenzia ANSA

Washington, 25 mag. (Adnkronos/Washington Post) - Problemi tecnici per Twitter. E il lancio della candidatura di Ron DeSantis alle presidenziali ...Con l’annuncio effettuato via Twitter della propria candidatura alla nomination repubblicana, il governatore della Florida Ron DeSantis lancia a Donald Trump la sua sfida che sarà, come tutti prevedon ...