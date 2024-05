WTA Roma 2024 | Martina Trevisan subito eliminata da Yulia Putintseva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024)è statadagli Internazionali d’Italia, torneo nel quale mai ha avuto particolare fortuna. A batterla la kazakacon il punteggio di 6-3 6-4 sul Centrale del Foro Italico di, che continua a rimanere per buona misura stregato per lei. Primo set che pure parte bene per l’azzurra, che conquistail break in un lottato ai vantaggi. Potrebbe anche arrivare il 3-0 in tempi piuttosto rapidi, ma invece dello sfruttamento della chance di andarci arriva il contro-break a zero da parte diche significa 2-2. Questo provoca una vera e propria rottura prolungata da parte della toscana, che non tiene con brillantezza il ritmo dell’avversaria. Il risultato è un 6-3 che parla ...