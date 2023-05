Giro d’Italia 2023 | un danese a Posillipo

(Di giovedì 11 maggio 2023) IlMads Pedersen (Trek Segafredo) ha vinto la sesta tappa del 106°sulla distanza di 162 chilometri con partenza e arrivo a Napoli. Il campione del mondo di Harrogate 2019 ha preceduto, sul traguardo partenopeo di Via Caracciolo, il friulano Jonathan Milan (Bahrain Victorious) che ha così conservato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Al terzo posto si è classificato il tedesco Pascal Ackerman (Team UAE Emirates). Con questo successo Pedersen entra nell’esclusivo club di coloro che hanno conquistato almeno un successo in tutti i tre grandi giri. Resta immutata la classifica generale con il norvegese Andreas Leknessund (Team DSM) in maglia rosa con un vantaggio di 28? sul campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e 30? sul francese Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroen). La ...

NAPOLI Si chiude con una volata di gruppo e finalmente senza spaventi la sesta tappa del, una delle più attese da tutti per tantissimi motivi. Da Napoli a Napoli , passando per la Costiera Amalfitana: è una tappa capolavoro nella città in festa ormai perenne , imbandierata ...