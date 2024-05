Serena Bortone a Verissimo - se Mediaset prova a infilarsi nella crisi della Rai

Domenica 5 maggio, per la prima volta a Verissimo , ci sarà ospite la giornalista televisiva Serena Bortone . Ad annunciarlo è il programma stesso sui social. Dal 2023 Bortone è al timone di Che sarà …. ed è balzata alle cronache per aver rivelato la cancellazione del monologo di Antonio Scurati dal ... Continua a leggere>>

Serena Bortone ha preso una decisione inaspettata, dopo la bufera che ha coinvolto la sua trasmissione alla Rai. Come ricorderete, in occasione della ricorrenza del 25 aprile lo scrittore Antonio Scuarati non ha potuto leggere il suo monologo contro il fascismo a Che Sarà perché la tv di Stato ...

Continua a leggere>>