proteste pro-Gaza, 100 arresti all'Ucla. Biden: «Tuteliamo quelle pacifiche, non le violente. No all'antisemitismo nei campus» - Oltre 1.100 persone sono state arrestate dall'inizio delle proteste pro-Gaza nei campus americani. Gli arresti sono scattati il 18 aprile a Columbia (108 ragazzi in manette) e proseguiti in altri ...

Continua a leggere>>

La ragazza delle proteste in tenda contro il caro affitti costretta a lasciare Milano: “Silenzio dal Comune” - Ilaria Lamera, la ragazza che ha dato il via alla protesta delle tende, si racconta a Fanpage.it: “Dopo l’attenzione mediatica, il Comune di Milano non ha fatto niente. Ora basta con le proteste, ...

Continua a leggere>>

L’Iran ha denunciato vari giornalisti e attivisti in riferimento a un articolo di BBC con sulla morte di Nika Shakarami - Le autorità iraniane hanno accusato diversi giornalisti e attivisti di aver «pubblicato online informazioni di propaganda false e offensive» contro il governo del paese. Le persone coinvolte sono stat ...

Continua a leggere>>