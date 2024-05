Nove smentisce contatti con Barbara d’Urso - il suo manager Lucio Presta replica

(Di giovedì 2 maggio 2024)sarebbe dovuto essere il terzo big name a passare anell’arco di un anno (dopo Fabio Fazio e Amadeus) e i rumor sul passaggio a Warner Bros Discovery si rincorrono da mesi. L’ultimo a scriverne è stato Roberto D’Agostino che su Dagospia ha parlato di “trattative in corso” con la conduttrice e il nono canale, sottolineando che “un ostacolo sarebbe rappresentato dal contratto dellacon“. A distanza di 24 ore da questa indiscrezione il sito televisivo di Davide Maggio ha smentito la trattativa parlando direttamente con l’editore di. “Abbiamo contattato l’editore delche a Davide Maggio dichiara: “Warner Bros. Discoveryl’esistenza dicon ...

Le parole dell’azienda Tutti sul Nove o almeno così si dice. Stando alle ultime news, riportate da Dagospia, Discovery avrebbe iniziato a vagliare e considerare l’ipotesi Barbara D’Urso . La conduttrice, lasciata a piedi da un anno da Mediaset, potrebbe approdare sul Nove. In realtà però le cose ... Continua a leggere>>

Barbara d'Urso sta per approdare sul canale NOVE ? Ecco le parole dai vertici di Discovery L'articolo Barbara d’Urso , i vertici di Discovery smentiscono il passaggio sul NOVE : “Nessun contatto” proviene da NOVE lla 2000. Continua a leggere>>

Barbara D’Urso sarebbe dovuto essere il terzo big name a passare a Nove nell’arco di un anno (dopo Fabio Fazio e Amadeus) e i rumor sul passaggio a Warner Bros Discovery si rincorrono da mesi. L’ultimo a scriverne è stato Roberto D’Agostino che su Dagospia ha parlato di “trattative in corso” con ... Continua a leggere>>

In queste ultime ore il portale di news Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a sapere che Barbara d'Urso sarebbe in procinto di passare sul canale Nove alla conduzione di un nuovo programma pomeridiano. Una notizia che ovviamente in pochi minuti è diventata virale. A tal proposito il portale ...

Continua a leggere>>

... associazione culturale che da nove anni organizza il Festival ...un corpo di lavori che terrà insieme i discorsi sulla terra d'...site specific realizzate da Giovanni Termini e Gianni D'Urso. Eyeland è ...

Continua a leggere>>