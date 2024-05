Caos nei campus Usa - Biden dice no all' antisemitismo | Linguaggio d' odio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le università degli Stati Uniti sono in subbuglio. Le forze dell'ordine hanno proseguito gli sgomberi e gli arresti di studenti coinvolti nelle proteste contro la guerra a Gaza che stanno travolgendo da settimane circa trenta università americane. La polizia ha smantellato accampamenti allestiti dai dimostranti presso l'Università del Texas e la Fordham University di New York, arrestando decine di persone. La Columbia University è l'altro ateneo della Grande Mela interessato da manifestazioni studentesche. "Non ci deve essere posto in nessun, non ci deve essere posto in America per l'o le minacce di violenza contro gli studenti ebrei", ha detto Joenel suo intervento alla Casa Bianca, ribadendo quindi che non c'è posto per "razzismo,d'che sia ...