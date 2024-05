Lisippo - la statua deve tornare a Fano | soddisfazione del ministro Sangiuliano e del sindaco Seri

La storia dei diamanti sugli occhi, i piedi mancanti: ecco come i pescatori di fano trovarono il Lisippo - fano - Il primo a toccare la statua bronzea attribuita a Lisippo fu Athos Rosato: nel 1964 era il più giovane dell'equipaggio del motopesca “Ferri Ferruccio”, una delle ...

Continua a leggere>>

Il ministro Sangiuliano esulta per il ritorno in Italia dell’Atleta di Lisippo: “Esposto a fano, ma possibile tour espositivo” | VIDEO - Il ministro Sangiuliano accoglie con favore la sentenza della Corte europea dei diritti umani che impone il ritorno in Italia della statua dell'Atleta di Lisippo.

Continua a leggere>>

Atleta Vittorioso, Sangiuliano: “Corte Strasburgo riconosce i diritti dello Stato italiano. Impegnati per ritorno in Italia” - riconoscendo che le azioni intentate dal governo italiano per ottenere la restituzione della statua in bronzo denominata ‘Atleta Vittorioso’, nota come ‘Atleta di fano’, sono corrette e non violano le ...

Continua a leggere>>