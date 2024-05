Benevento - domande per l’assegnazione dei bonus luce e gas | c’è l’avviso pubblico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Enteper l’erogazione di una misura straordinaria e una tantum a sostegno dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze die gas. Potranno accedere alla misura i residenti nel Comune dida almeno 12 mesi ed aventi un ISEE ordinario o un ISEE in corso di validità con valori pari o non superiori a 12.000,00 euro. Inoltre, dovranno essere intestatari delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali chiedono un contributo e non dovranno aver usufruito delgovernativo in automatico in bolletta a partire dal 1° gennaio 2024, né essere beneficiari di ...