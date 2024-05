Delitto di Aosta | via libera all' estradizione di Soahib Teima - accusato di aver ucciso la fidanzata

Femminicidio di Aosta, via libera dalla Francia all’estradizione in Italia del sospettato Sohaib teima - A renderlo noto è l’Ansa. Via libera all’estradizione in Italia di Sohaib teima, sospettato del femminicidio di Aosta A chiedere la consegna all’Italia del 21enne italo-egiziano, residente a Fermo, ...

