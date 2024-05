Fentanyl - l’incubo è in Italia | la droga degli zombie a Perugia È 100 volte più potente della morfina

(Di giovedì 2 maggio 2024) In una dose di eroina venduta aè stato trovato come sostanza di taglio il. L’hanno chiamata laora l’allarme investe tutta. L’oppioide sintetico, 100più, secondo i Centers for Disease Control solo nel 2022 ha provocato oltre 100mila morti da intossicazione acuta grave negli Stati Uniti. Lavenduta aL’allarme sulla presenzaanche nel nostro Paese è scattato nelle settimane scorse dopo un controllo a campione svolto dal personale di una cooperativa sociale su una ...

Per la prima volta in Italia sono state individuate tracce di Fentanyl , un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove il Fentanyl è stato identificato all’interno di un campione di eroina ... Continua a leggere>>

Per la prima volta in Italia sono state individuate tracce di Fentanyl , un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove il Fentanyl è stato identificato all’interno di un campione di eroina ... Continua a leggere>>

ISS – ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ * fentanyl: « OPPIODE SINTETICO CENTO VOLTE PIÙ POTENTE DELLA MORFINA, NON È LA “DROGA DEGLI ZOMBIE” - Gli esempi più comuni sono il Sufentanyl o il Carfentanyl. In italia il fentanyl viene utilizzato per scopi consentiti e sotto controllo medico come anestetico generale nelle operazioni di chirurgia ...

Continua a leggere>>

ISS – ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ * fentanyl: « OPPIODE SINTETICO CENTO VOLTE PIÙ POTENTE DELLA MORFINA CHE NON È LA “DROGA DEGLI ZOMBIE” - Gli esempi più comuni sono il Sufentanyl o il Carfentanyl. In italia il fentanyl viene utilizzato per scopi consentiti e sotto controllo medico come anestetico generale nelle operazioni di chirurgia ...

Continua a leggere>>

Con il fentanyl arriva in italia la guerra ibrida cinese: una dose e ti rende zombi - Per la prima volta in italia la sostanza è stata trovata in una dose di eroina. L'oppiaceo, che viene prodotto e commercializzato da aziende cinesi, sta sta causando una vera e propria strage di ameri ...

Continua a leggere>>