Tiziano Ferro - parla il marito di Mara Maionchi | Doveva dimagrir - non era sano

Tutto è cominciato quando Francesca Fagnani chiede alla discografica Mara Maionchi : "Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?" e Mara Maionchi risponde: " Tiziano Ferro . Perché non ha pensato che sia io che mio marito ( Alberto Salerno , ndr) l'abbiamo aiutato ad essere quello

Oggi Mara Maionchi è stata intervistata alla conferenza stampa per Eurovision 2024. Le sono state poste anche domande riguardo la situazione con Tiziano Ferro , che la discografica aveva definito ingrato in una recente intervista a Belve. Per tutta risposta il cantante aveva pubblicato delle

tiziano ferro, Mara Maionchi e ciò che si è disposti a perdere per essere un teen idol - Erano per tiziano ferro gli anni di Rosso Relativo, quelli che lo avrebbero portato a tour sold out, con le strutture colme di un pubblico soprattutto adolescente, prevalentemente femminile. Per

Maionchi: "Dissi a tiziano ferro di dimagrire, non è giusto pesare così a 18 anni" - In più, lo spettacolo ha delle esigenze. Io credo non abbia fatto grandi cose 'per forza'". Mara Maionchi torna sulla querelle con tiziano ferro, e incalzata dai giornalisti in occasione della

Mara Maionchi via dall'Eurovision, la richiesta del Codacons: "Parole sul peso e l'aspetto degli artisti pericolose e diseducative" - La discografica condurrà la versione italiana dell'evento in programma dal 7 al 9 maggio a Malmo. L'associazione chiede che venga sostituita dopo il caso tiziano ferro

