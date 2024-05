Flop Isola Dei Famosi 2024 | chiude in anticipo?

L’isola dei Famosi di Vladimir Luxuria registra ascolti flop : l’edizione in corso del reality non brilla affatto e pare proprio non convincere il grande pubblico. A questo proposito, quindi, gli autori hanno tentato di richiama re una vecchia concorrente amatissima, ma si sono trovati di fronte a ... Continua a leggere>>

Nuovo flop di Ascolti per l'Isola dei Famosi 2024, che non riesce a ingranare e anche nella puntata di giovedì 18 aprile nonostante l'attesa per il "Francesco Benigno gate" non va oltre il 17,3% di share e una media di 2 milioni 343mila telespettatori. Meglio dell'ultima edizione del Grande ...

Continua a leggere>>