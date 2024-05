Psg - nuovo infortunio per Lucas Hernandez | rottura del crociato del ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non c’è pace per. I sospetti del post partita sono infatti stati confermati dalla risonanza a cui il difensore francese si è sottoposto, e il referto è impietoso:del legamentodel. Per l’ex Bayern e Atletico Madrid si tratta del terzocosì in carriera, e dovrà dunque operarsi e ricominciare con il lungo percorso di terapie. Il classe ’96 del Psg si è infortunato in occasione della gara d’andata delle semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund, nel tentativo di opporsi a un tiro del match winner Fullkrug.salterà dunque l’Europeo con la Francia, e difficilmente tornerà in campo prima del 2025. SportFace.