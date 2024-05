Cannes premia Meryl Streep - l’ineguagliabile carriera dell’attrice | Immensamente onorata

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si può pensare a un premio allapiù meritato della Palma d’oro che il Festival diha assegnato a? L’attrice statunitense, tra le più nominate della storia, riceverà il 14 maggio nel corso della cerimonia di apertura del 77° Festival il premio della rassegna francese che negli anni ha guardato molto a Hollywood. Unaineguagliabile quellastatunitense che ama raccontare come fu bocciata al provino per King Kong perché considerata brutta. “Sonodi ricevere la notizia di questo prestigioso premio – ha detto l’interprete di indimenticabili e iconici personaggi -. Vincere un premio a, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il più ...

