Proteste nelle università Usa Biden | tuteliamo le proteste pacifiche - non il caos

(Di giovedì 2 maggio 2024) Forze dell’ordine in tenuta antisommossa nel campus dell’di Los Angeles hanno ordinato la dispersione di oltre un migliaio di persone che si sono radunate a sostegno della protesta filo-palestinese degli studenti dell’Ateneo

Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 14:31 Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti stanno assistendo a scontri e tensioni crescenti tra manifestanti filo-palestinesi e le forze dell'ordine in diverse università del paese, mentre il conflitto sulla Striscia di Gaza continua a suscitare forti

Centinaia di studenti sono stati arrestati nei campus universitari di tutti gli Stati Uniti questa settimana ma i consiglieri di Joe Biden ritengono che le tensioni, sul sostegno degli Stati Uniti a Israele nella guerra a Gaza, si spegneranno presto e che non vi sia né la necessità né un vantaggio

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha diffuso un " messaggio speciale urgente" a sostegno delle Comunità ebraiche del mondo, parlando di un "drammatico ritorno dell'antisemitismo" e a seguito delle "ostilità e intimidazioni contro gli studenti ebrei nelle università , in particolare negli Usa".

La legge e la libertà di parola "devono essere sostenute": "le proteste pacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e le proteste violente no". Lo afferma Joe Biden rompendo il silenzio sulle proteste pro - Gaza nei campus americani.

Lo ha detto Joe Biden in un suo intervento dalla Casa Bianca sulle proteste in corso in decine di università americane contro la guerra a Gaza , che stanno portando ad interventi di sgombero da parte ...

