Calciomercato Milan - Santiago Gimenez nuovo numero nove? In Messico spingono per il trasferimento

Calciomercato Inter , per il centrocampo piace Marco Brescianini del Frosinone: i nerazzurri cercano di giocare d'anticipo Marco Brescianini è il nome nuovo per il Calciomercato dell' Inter . Il centrocampista, attualmente in forza al Frosinone, è autore di una stagione estremamente positiva con la ...

Nuovo allenatore Milan , FUMATA nera per Lopetegui . Ecco tutti i nomi candidati per la panchina rossonera dopo Pioli La ricerca del Nuovo allenatore continua ad essere il pensiero fisso in casa Milan . Dopo la contestazione dei tifosi, Lopetegui si è allontanato, con i rossoneri che portano altri ...

Ibrahimovic: "Sto bene al milan, non potevo rifiutare l'offerta di Cardinale!" - Zlatan Ibrahimovic è stato ospite del podcast svedese ABTalks di Anas Bukhash, dove ha parlato anche del suo nuovo ruolo al milan. Sull'essere dirigente del club rossonero: "Cardinale mi ha fatto ...

milan-De Zerbi pista complicata: ma l'assist potrebbe arrivare dal Brighton - milan-De Zerbi, come stanno oggi le cose – Se il nuovo allenatore venisse scelto direttamente dai tifosi del milan, il testa a testa sarebbe tra Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Le possibilità che ...

nuovo allenatore milan, anche in America non sono convinti: «Nomi poco entusiasmanti». Solo LUI si salva: il parere di Forbes - Nomi poco entusiasmanti quelli presenti nella lista per il nuovo allenatore del milan: questo è il parere dato dalla rivista statunitense Forbes. Dopo la dura reazione dei tifosi per quanto riguarda ...

