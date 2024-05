La chat antifàchic? Son rimasti 4 gatti Il problema di Giannini è che ci crede davvero

(Di giovedì 2 maggio 2024) Da uno che oscilla come un pendolo (tra la noia e il dolore), anzi che si flette con l’agilità di una Nadia Comaneci, sarà stato anche l’entusiasmo, davanti al fu ministro Speranza, e ho detto Speranza, e ho detto tutto, un po’ te l’aspetti: però un certo effetto te lo fa lo stesso. Il subocomandante Massimo, nome di battaglia Giannolo, fa sul serio: quello, ricordate, dellaantifà per contrastare l’egemonia neonazista di Giorgia Meloni, e “siamo millemila”, e “siamo una squadra fortissimi”, e poi non arrivavano a mille, nominali perché un 50% si era sfilato senza neanche rispondere alla chiamata, eran metà di mille, eran vecchi bacucchi, e forse un po’ Berlucchi (c’è pure chi, alcoolicamente, invitava “ad uccidere” i presunti nemici del popolo): ecco, quello spararla grossa, un poco agghiacciante, perché estremamente convinto, fiero, ...

Vedova Baj, speranza per opera I funerali dell'anarchico Pinelli - "La speranza c'è" dice Roberta Cerini Baj ... Speriamo che ci siano buone notizie, ma - aggiunge - non dico niente. Non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Sono 20 anni che si parla di trovargli ...

Continua a leggere>>

Antonio Scurati, “La speranza è l’antagonista della paura” - Antonio Scurati ospite a “Che tempo che fa” sul Nove torna a parlare dopo le polemiche che l'hanno visto protagonista sul monologo del 25 aprile ...

Continua a leggere>>

L'udienza generale. Il Papa: «Fede, speranza e carità per non cadere nella superbia» - Francesco ha iniziato a parlare delle virtù teologali, che sono un antidoto, ha detto, all'autosufficienza e al veleno potente dell'arroganza. Appello di pace: Israele e Palestina vivano in due Stati ...

Continua a leggere>>