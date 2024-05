Milan - Zlatan Ibrahimovic su Cardinale | mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha parlato del suo nuovo ruolo come braccio destro diimpossibile daè ormai un uomo. Non è una notizia, ma l’ex attaccante svedese si è legato in maniera viscerale con il club rossonero. Da calciatore in campo al ruolo dirigenziale dietro la scrivania, Ibra continua a spendersi per i colori rossoneri sotto altra veste. Da quattro mesi circaè diventato gran consigliere di RedBird e braccio destro di Gerryalla guida del. Un ruolo importante affidato ad un uomo di carisma e personalità.è ben consapevole del duro lavoro che bisognerà intraprendere ...