Retegui in gol in Argentina: 2-1 in pieno recupero contro il Lanus (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Al posto giusto al momento giusto, Mateo Retegui continua a fare gol dopo i 2 sigilli in azzurro tra Inghilterra e Malta. Il centravanti del Tigre ha firmato, al 99?, la rete che ha permesso agli uomini di Diego Martinez di superare per 2-1 il Lanus al termine di una partita chiusa con 10 uomini per parte. Il Tigre, che era reduce da tre ko di fila, naviga a metà classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Al posto giusto al momento giusto, Mateocontinua a fare gol dopo i 2 sigilli in azzurro tra Inghilterra e Malta. Il centravanti del Tigre ha firmato, al 99?, la rete che ha permesso agli uomini di Diego Martinez di superare per 2-1 ilal termine di una partita chiusa con 10 uomini per parte. Il Tigre, che era reduce da tre ko di fila, naviga a metà classifica. SportFace.

