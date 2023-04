Napoli-Milan, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 aprile 2023) Anche la ventottesima giornata di Serie A riserva un big match: sarà infatti Napoli-Milan ad infiammare questo nuovo turno di campionato. Un match che sarà anche l’antipasto di un quarto di finale di Champions League che si preannuncia incandescente. In campionato, però, le due formazioni si sono rese protagoniste di due cammini piuttosto differenti. I padroni di casa, infatti, hanno letteralmente dominato, e stazionano saldamente al primo posto in classifica con 71 punti. Gli uomini di Spalletti hanno addirittura 19 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Lazio, e si incamminano verso uno scudetto per il quale, oramai, manca solo la certezza aritmetica. Decisamente più deludente il cammino degli ospiti, ad oggi quarti in classifica con 48 punti, a -2 dal terzo posto dell’Inter e con una sola lunghezza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Anche la ventottesima giornata diA riserva un big match: sarà infattiad infiammare questo nuovo turno di campionato. Un match che sarà anche l’antipasto di un quarto di finale di Champions League che si preannuncia incandescente. In campionato, però, le duesi sono rese protagoniste di due cammini piuttosto differenti. I padroni di casa, infatti, hanno letteralmente dominato, e stazionano saldamente al primo posto in classifica con 71 punti. Gli uomini di Spalletti hanno addirittura 19 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Lazio, e si incamminano verso uno scudetto per il quale, oramai, manca solo la certezza aritmetica. Decisamente più deludente il cammino degli ospiti, ad oggi quarti in classifica con 48 punti, a -2 dal terzo posto dell’Inter e con una sola lunghezza di ...

