Migranti, il piano del governo per disinnescare l’emergenza: un centro di accoglienza in ogni Regione, soldi a chi accetta il rimpatrio (Di domenica 2 aprile 2023) Un piano di accoglienza «potenziato» per evitare che scoppi l’emergenza sul tema Migranti, alla luce anche degli ultimi allarmi che arrivano dall’intelligence secondo cui in Italia sono possibili fino a 500mila arrivi fino alla fine dell’estate dal Nord Africa. In vista della cabina di regia che si terrà a palazzo Chigi martedì prossimo, il governo proverà a schematizzare un progetto su due fronti, uno che cerchi di riorganizzare il sistema di accoglienza e l’altro parallelo di «tamponare» le partenze dalla Tunisia, con cui si dovrà fare i conti anche se si vuole potenziare i rimpatri. Vista la portata degli interventi e la complessità del piano, al vertice di martedì non ci dovrebbe essere il solo ministro dell’Interno con la premier, ma anche quello dei Trasporti, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Undi«potenziato» per evitare che scoppisul tema, alla luce anche degli ultimi allarmi che arrivano dall’intelligence secondo cui in Italia sono possibili fino a 500mila arrivi fino alla fine dell’estate dal Nord Africa. In vista della cabina di regia che si terrà a palazzo Chigi martedì prossimo, ilproverà a schematizzare un progetto su due fronti, uno che cerchi di riorganizzare il sistema die l’altro parallelo di «tamponare» le partenze dalla Tunisia, con cui si dovrà fare i conti anche se si vuole potenziare i rimpatri. Vista la portata degli interventi e la complessità del, al vertice di martedì non ci dovrebbe essere il solo ministro dell’Interno con la premier, ma anche quello dei Trasporti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Abbiamo proposto al governo, nell’intervento in Senato della scorsa settimana, di far ripristinare la missione Sofi… - CarloCalenda : Le conclusioni del Consiglio europeo sui migranti sono vaghe per non dire inesistenti. Non è un fatto positivo per… - lupononpecora : LIBIA .. ANCHE QUI GRAZIE ALL'OCCIDENTE CHE HA DISTRUTTO UN PAESE,PER PORTARE I NOSTRI VALORI DI LIBERTÀ E DEMOCRAZ… - eskvir : RT @Linkiesta: Investiamo in Africa per prevenire le migrazioni, dice @JuttaUrpilainen In un’intervista a #Linkiesta, la commissaria europ… - ArtoJVirtanen : RT @Linkiesta: Investiamo in Africa per prevenire le migrazioni, dice @JuttaUrpilainen In un’intervista a #Linkiesta, la commissaria europ… -