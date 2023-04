In Montenegro la sfida tra Djukanovic e Milatovic (Di domenica 2 aprile 2023) In Montenegro si vota oggi per il ballottaggio delle presidenziali, che vede la sfida tra il capo di stato uscente Milo Djukanovic, veterano della politica locale alla ricerca di un terzo mandato, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Insi vota oggi per il ballottaggio delle presidenziali, che vede latra il capo di stato uscente Milo, veterano della politica locale alla ricerca di un terzo mandato, e ...

Piccolo Montenegro, grosse contraddizioni, l'eterno Ðjukanovic

Ballottaggio presidenziale La sfida tra il presidente uscente Milo Djukanovic e il giovane Milatovic, ritenuto responsabile di una lunga stagnazione politica, economica e sociale in Montenegro, e del fiorire ...