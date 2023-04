Il Bologna schianta l’Udinese | eurogol di Posch! Chiude Barrow

(Di domenica 2 aprile 2023) Netto 3-0 delcontroal Dall’Ara.dell’austriaco Posch, che ha aperto subito le danze. Thiago Motta vola a quota 40 punti VITTORIA NETTA ? Ilconferma il suo periodo positivo battendo anche, che prima della sosta aveva sconfitto il Milan. Pronti-via e dopo due minuti arriva il vantaggio di Posch: fantastica la conclusione del difensore che buca le mani a Silvestri. I felsinei spingono fortissimi e già al 12? trovano il raddoppio con Moro, che si mette in proprio battendo ancora il portiere friulano. I friulani provano a reagire con Zeegelaar che sfiora il gol del 2-1 al 21?, ma bravissimo Posch a dire di no sulla linea. Nel finale pericoloso anche Samardzic su punizione, bravo l’ex Inter Bardi. Nella ripresa, ilparte ancora forte e ...

Serie A, un super Bologna schianta l'Udinese: 3-0 al Dall'Ara Parma Live

Il Bologna supera brillantemente l'Udinese nel match di Serie A dell'ora di pranzo. I rossoblu hanno schiantato i friulani con un perentorio 3-0, firmato dalle reti di Posch, Moro e Barrow.BASKET, EUROLEGA - La Virtus Segafredo Bologna incassa la terza sconfitta consecutiva cozzando duramente contro la muraglia dell'Anadolu Efes Istanbul ...