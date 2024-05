Cane torturato e ucciso a Catanzaro - la denuncia dell' Aidaa in Procura | picchiat - castra -o, coda mozzata

Cane ucciso a Catanzaro, Amministrazione: "Atto di barbarie" - cane ucciso a Catanzaro, Amministrazione: "Atto di barbarie" - Catanzaro - Un cane è stato torturato ed ucciso la notte scorsa a Catanzaro. "Questa notte, nel quartiere Signorello - afferma l'assessore comunale alla Protezione degli animali Nunzio Belcaro - si è ...

Cane torturato e ucciso, Pati morto tra atroci sofferenze: «Tagliata la coda e castrato». Il Comune: cerchiamo gli aggressori - cane torturato e ucciso, Pati morto tra atroci sofferenze: «Tagliata la coda e castrato». Il Comune: cerchiamo gli aggressori - Un cane vittima della follia dell'uomo. Il piccolo Pati è stato torturato ed ucciso la notte del 7 maggio a Catanzaro. «Questa notte, nel quartiere Signorello - afferma l'assessore comunale alla ...