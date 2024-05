Col Marsiglia per la finale - Gasperini | Sentiamo la spinta di Bergamo E Kolasinac magari recupera…

(Di mercoledì 8 maggio 2024). “La difficoltà di questa partita è il valore del, abbiamo già avuto la possibilità di confrontarci all’andata ed è stata indubbiamente molto utile: noi dovremo fare un’ottima gara, ma dovremo fare una prestazione importante per raggiungere la”. Dublino dista solo 90 minuti, forse 120,aggiungendoci qualche rigore: l’Atalanta deve battere ilper conquistarsi un viaggio nella storia e in conferenza stampa Gian Pieropresenta il match parlando di straordinarietà dell’evento, di idee, di un calendario lungo. Con un auspicio: “recuperiamo…”.-Atalanta,in conferenza stampa Lo spirito con cui la squadra si prepara al ciclo di fuoco tra ...

