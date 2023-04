Golf, PGA Tour: Patrick Rodgers rimane in testa al Valero Texas Open a 18 buche dal termine (Di domenica 2 aprile 2023) Terzo giro in archivio sull’Oaks Course del TPC San Antonio dove sta andando in scena il Valero Texas Open, uno dei tornei in assoluto più antichi del PGA Tour. Con in palio, oltre al prestigioso titolo e al ricco montepremi, potenzialmente anche un posto per l’attesissimo Masters Tournament di Augusta della prossima settimana, in testa alla classifica rimane ancora uno stoico Patrick Rodgers. Nonostante un giro non eccezionale, chiuso in 71 colpi, il 30enne statunitense continua a guardare tutti dall’alto verso il basso ed a cullare il sogno di vincere il suo primo torneo sul massimo circuito e dunque di partecipare al torneo “dei maestri”. Il suo score, abbassato di un solo colpo nel terzo round dice ora -12. Il suo vantaggio si è ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Terzo giro in archivio sull’Oaks Course del TPC San Antonio dove sta andando in scena il, uno dei tornei in assoluto più antichi del PGA. Con in palio, oltre al prestigioso titolo e al ricco montepremi, potenzialmente anche un posto per l’attesissimo Mastersnament di Augusta della prossima settimana, inalla classificaancora uno stoico. Nonostante un giro non eccezionale, chiuso in 71 colpi, il 30enne statunitense continua a guardare tutti dall’alto verso il basso ed a cullare il sogno di vincere il suo primo torneo sul massimo circuito e dunque di partecipare al torneo “dei maestri”. Il suo score, abbassato di un solo colpo nel terzo round dice ora -12. Il suo vantaggio si è ...

