Cosa sappiamo della nuova Concept Lancia, al debutto il 15 aprile (Di domenica 2 aprile 2023) Tutti pazzi per la prima nuova Concept car di Lancia, in arrivo a 20 anni esatti dalla Lancia Fulvia Coupé Concept. Il nuovo prototipo, la cui presentazione è fissata per il prossimo 15 aprile, potrebbe ispirarsi in parte anche alla piccola coupé mai nata Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Tutti pazzi per la primacar di, in arrivo a 20 anni esatti dallaFulvia Coupé. Il nuovo prototipo, la cui presentazione è fissata per il prossimo 15, potrebbe ispirarsi in parte anche alla piccola coupé mai nata

