Ascolti tv Serale Amici e Il Cantante Mascherato 4, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di sabato 1 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la terza puntata dello show Il Cantante Mascherato su Rai 1 e Amici (Serale), lo show su Canale 5? ieri sera, sabato 1 aprile 2023, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Milly Carlucci con i suoi investigatori e le sue maschere da svelare, dall’altra il talento di giovani cantanti e ballerini sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi. Ecco chi ha vinto. Ascolti tv Il Cantante Mascherato e Serale Amici Dalle 10.00 saranno trasmessi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023)tv, chi hala gara tra la terza puntata dello show Ilsu Rai 1 e), lo show su Canale 5?sera,, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Milly Carlucci con i suoi investigatori e le sue maschere da svelare, dall’altra il talento di giovani cantanti e ballerini sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi. Ecco chi hatv IlDalle 10.00 saranno trasmessi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv Serale Amici e Il Cantante Mascherato 4, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di sabato 1 aprile 2023 - PaolaTacconi : RT @mattiamattiaaa: @Moonlightshad1 Quest’anno -forse il calo degli ascolti ha inciso - Gruber ha fattivamente contributo a sdoganare, nel… - mattiamattiaaa : @Moonlightshad1 Quest’anno -forse il calo degli ascolti ha inciso - Gruber ha fattivamente contributo a sdoganare,… - Sara2211___ : @ttr4silenzi Ha più ascolti perchè ascoltate tutte quante lo stesso genere, a me non piace, e non puoi condannarmi.… - _urfavearies_ : RT @labastarda__: wax è arrivato 800 volte ultimo nelle classifiche del pomeridiano, ha perso tutte le sfide al serale e inoltre è stato gr… -