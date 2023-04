San Salvatore, Avitabile conferma la candidatura: sarà al fianco del sindaco Romano (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“…Il Sole risplende a San Salvatore Telesino, per la terza volta..” riprendo così le parole della fascia tricolore di qualche giorno fa per annunciare la mia candidatura a Consigliere Comunale con Fabio Romano perché il nostro paese merita un sindaco capace e concreto che svolge la propria missione con esperienza e competenza per il bene della nostra collettività. Esiste anche la buona politica !!! La politica del fare e dell’agire, ed io non ho intenzione di guardare al futuro di San Salvatore Telesino senza dare il mio piccolo contributo. I valori che mi hanno spinto a impegnarmi a fianco di Fabio Romano sono la voglia di fare e l’amore per il nostro paese. Desidero con la mia candidatura mettermi al servizio della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“…Il Sole risplende a SanTelesino, per la terza volta..” riprendo così le parole della fascia tricolore di qualche giorno fa per annunciare la miaa Consigliere Comunale con Fabioperché il nostro paese merita uncapace e concreto che svolge la propria missione con esperienza e competenza per il bene della nostra collettività. Esiste anche la buona politica !!! La politica del fare e dell’agire, ed io non ho intenzione di guardare al futuro di SanTelesino senza dare il mio piccolo contributo. I valori che mi hanno spinto a impegnarmi adi Fabiosono la voglia di fare e l’amore per il nostro paese. Desidero con la miamettermi al servizio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Ancora un’aggressione nei campi di calcio dilettantistici ai danni di un arbitro, a cui è stato rotto il naso in se… - entevillaggio : “Giornata del perdono” alla basilica dei Fieschi con gli allievi del Centro San Salvatore e dell’Accademia del Turi… - p_dominici : RT @FitelNazionale: ?????FITEL. UNA RETE DI SOLIDARIETÀ continua per la #sostenibilitàlimentare e questa volta i pandori inviati dalla #Fite… - disp1837 : LIGAMA (Salvo o Salvatore). San Vito Lo Capo, Italia. - Tele8tv : Favignana. Iniziati i lavori per la riparazione del sistema di sollevamento della passerella di imbarco e sbarco de… -