Quattromila sikh in centro per la «festa del raccolto» | «Grazie | Bergamo» - Foto e video

(Di sabato 1 aprile 2023) L’evento. Moltitudine di canti, colori e musica. Il raduno in piazza Pontida, poi il corteo ha proseguito da via Moroni fino in via Spino. Tanta la curiosità,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Moltitudine di canti, colori e musica. Il raduno in piazza Pontida, poi il corteo ha proseguito da via Moroni fino… -

Ogni anno sono in più dia riversarsi per le vie di Bergamo, in un evento che ormai fa parte della tradizione ...la processione religiosa per celebrare la nascita della comunità. Il ......assassinata nel 1984 dalle sua guardie del corpo - due esponenti della minoranza religiosa dei... una camminata di oltrechilometri da Kanyakumari (estremo sud del paese) al Kashmir (...Ogni anno sono in più dia riversarsi per le vie di Bergamo, in un evento che ormai fa parte della tradizione ...la processione religiosa per celebrare la nascita della comunità. Il ...

La comunità Sikh festeggia: processione per le vie di Bergamo Prima Bergamo

L’evento. Moltitudine di canti, colori e musica. Il raduno in piazza Pontida, poi il corteo ha proseguito da via Moroni fino in via Spino. Tanta la curiosità, La città è stata invasa sabato 1 aprile d ...