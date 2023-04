Michela Persico inarrestabile | il vestitino copre poco e niente | si gira e posteriore illegale – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 1 aprile 2023) Compleanno di fuoco per, ilda “Zebra” non passa inosservato, “si vede tutto!” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sempre in perfetta forma la stupendache nell’ultimo periodo sembra risplendere in modo particolare e non poteva che essere così anche in occasione del suo compleanno. La scelta del vestito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.