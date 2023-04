LIVE Turchi-Masson | Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA | buon inizio di Stone Crusher

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Fase intensissima, gancio di, montante di, i due non si stanno risparmiando adesso! 1?ora usa bene il sinistro, ma c’è un gancio destro molto violento disulla mascella dell’aussie! QUARTO ROUND 3? Usa bene il destronell’ultimo minuto, è l’australiano che appare superiore in questa ripresa. 2? Momento di pausa perchéha perso il paradenti, poi si riprende. L’italiano cerca la distanza ravvicinata. 1? I due si scambiano ganci destri di qualità,però continua a essere più prestante e manda alle corde l’australiano con intensità! TERZO ROUND 3? Si fa sentirecon un paio di ganci,però lo manda ...

LIVE Turchi-Masson, Mondiale IBO pesi cruiser 2023 in DIRETTA: ci siamo, il momento del combattimento è arrivato OA Sport

La diretta live dell'incontro di boxe Fabio Turchi - Floyd Masson, valido per il Mondiale IBO Cruiser (DIRETTA) ...Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento tra Fabio Turchi e Floyd Masson valido per la conquista del Mondiale IBO dei pesi cruiser. Si va sul ring ...