Lilo & Stitch live action: rivelato il nome dell'attrice che interpreterà Lilo!

Che Lilo & Stitch sarebbe diventato un live action questo lo sappiamo, ma sono giunte voci che Disney abbia trovato la Lilo in carne ed ossa. Il film d'animazione del 2002 era incentrato su Lilo Pelekai, una bambina hawaiana cresciuta dalla sorella Nani dopo la morte dei genitori, che adotta l'esperimento alieno Stitch, che in realtà è ricercato.

Lilo & Stich: ecco chi sarà Lilo, Maia Kealoha

Il film d'animazione Disney era stato co-scritto e co-diretto dalla futura coppia di autori di How to Train Your Dragon, Chris Sanders e Dean DeBlois, Lilo & Stitch ebbe un modesto successo al botteghino all'epoca della sua uscita, ma il vero ...

