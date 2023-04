Juve, Ferrero: «Momento duro, torneremo a vincere» (Di sabato 1 aprile 2023) «Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova che Juventus è un club italiano, europeo e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 1 aprile 2023) «Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova chentus è un club italiano, europeo e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Juve, la promessa di Ferrero fa sognare i tifosi

Gianluca Ferrero ha incontrato i responsabili degli official club alle OGR di Torino, facendo a loro - e a tutti i tifosi rappresentati dalle associazioni - una promessa sul futuro della Juve.

Processo Juve, dalle plusvalenze alla richiesta dello scudetto revocato: cosa succede

Quindi revocato alla Juve e assegnato al Napoli'. Si apre così un ulteriore fronte per i bianconeri ... Gianluca Ferrero, presidente della Juventus - calciomercato.itIl giudice dovrà valutare sia la ...

Juve, tutto il mondo a Torino

Allo stadio Durante il raduno è atteso anche il saluto ufficiale del nuovo presidente Gianluca Ferrero e poi, stasera, tutti allo stadio per vedere Dusan Vlahovic, rigenerato dopo i tre gol con la ...

La promessa di Ferrero: "La Juventus tornerà a vincere come ha sempre fatto"

Promessa di Ferrero ai tifosi della…

Tutti stiamo facendo il nostro dovere in questa fase, voi come tifosi, la squadra in campo con una serie di vittorie. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi…

Juventus, Ferrero: "Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto"