Crolla il «mito» del posto negli enti locali | fuga dei dipendenti | -18 | 35% in dodici anni

(Di sabato 1 aprile 2023) I dati. Lo studio della Cgil: la provincia di Bergamo penultima in Lombardia (prima di Lodi) per il rapporto tra dipendpubblicie popolazione: uno ogni 221 abitanti in Bergamasca. Sono passati dai 6.092 del 2009 ai 4.974 del 2023.

Lavoro, l'Istat: +352.000 occupati a febbraio, +1,5% in 1 anno Il numero di occupati è stabile rispetto al mese di gennaio, mantenendosi superiore a 23,300 milioni

Crolla il «mito» del posto negli enti locali, fuga dei dipendenti: -18 ... L'Eco di Bergamo

Tramonta il «mito» del posto fisso alla Checco Zalone. Una scrivania in un Comune o in una Provincia, infatti, non è più considerata un traguardo professionale. Lo dimostrano i concorsi che iniziano ...