Riforma Giustizia - intesa del governo su due Csm e carriere separate per i magistrati Ipotesi istituzione di un' Alta Corte

La nuova riforma costituzionale della Giustizia sta per essere messa a punto. Il provvedimento deve presentato prima delle elezioni europee di inizio giugno, ma alcuni punti fermi sono già emersi nel vertice allargato che oggi, 3 maggio, ha avuto luogo a Palazzo Chigi. E prevedono la separazione ... Continua a leggere>>

carriere separate e doppio Csm: il ddl prima delle elezioni - Si avvicina lentamente, ma inesorabilmente, la separazione delle carriere per i magistrati. Pm da una parte e giudici dall’altra. Il governo presenterà la riforma non più dopo le Europee, come avrebbe ... Continua a leggere>>

carriere separate, due Csm e l’ipotesi di un’Alta Corte: a Palazzo Chigi si ridisegna la Giustizia | Il vertice - carriere separate per i magistrati, due Csm e l’ipotesi di un’Alta Corte, ovvero un organismo che giudicherà ‘requirenti’ e ‘giudicanti’. A Palazzo Chigi, nella giornata di oggi, s’è tenuta una riunio ... Continua a leggere>>

Separazione carriere: un'Alta Corte potrebbe giudicare i magistrati - Un'Alta Corte, che giudicherà sia i magistrati giudicanti che requirenti, è una delle ipotesi, in merito alla riforma della Giustizia, che sarebbe emersa nel corso della riunione ... Continua a leggere>>