Stati Uniti - multa milionaria ai quattro principali operatori di telefonia

(Di martedì 30 aprile 2024) Le autorità garanti statunitensi hanno annunciato multe nei confronti deidimobile statunitensi, Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint, per quasi 200 milioni di dollari complessivi. In una nota, la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ha spiegato che le aziende venduto senza consenso di dati relativi alla geolocalizzazione dei clienti. Nello specifico, Verizon dovrà pagare unada 46,9 milioni di dollari, mentre AT&T, T-Mobile e Sprint rispettivamente 57,3, 80,1 e 12,2 milioni. Le autorità regolamentari hanno proposto lagia’ nel 2020. Strumenti Politici.