Genoa - Gilardino verso il rinnovo | contratto biennale e raddoppio dell’ingaggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutto pronto per ilditra Albertoe il. Gli incontri delle ultime settimane sembrano aver portato alla fumata bianca, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.guida il Grifone dal dicembre 2022, quando ha preso la squadra per arrivare subito alla promozione in Serie A. Adesso, alla prima stagione in carriera da allenatore nella massima serie, è arrivata la salvezza con cinque giornate d’anticipo. Sembra quindi fatta per il, di duratae con un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale. SportFace.

Alberto Gilardino , tecnico rossoblù, può contare su un rientro molto importante in vista di Milan-Genoa , in programma domenica 5 maggio Continua a leggere>>

genoa, avanti con gilardino: accordo pluriennale con il tecnico - GENOVA - genoa, avanti con Alberto gilardino: accordo pluriennale con il tecnico. Il genoa ha trovato l’accordo con il mister. Sarà ancora lui il tecnico rossoblu sulla base di un contratto ... Continua a leggere>>

Un titolarissimo a rischio per Milan-genoa: oggi non si è allenato - Uno dei protagonisti più attesi del match Milan-genoa in programma a San Siro potrebbe non esserci: ecco le ultime notizie. Continua a leggere>>

SKY - genoa-gilardino, in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo del contratto - Il genoa e Alberto gilardino non sono mai stati così vicini a stringersi la mano e proseguire insieme la loro avventura. Il club e l’attuale allenatore rossoblù stanno dialogando ormai da tempo in mer ... Continua a leggere>>