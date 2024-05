Per il Milan torna di moda Conceicao - in lizza per la panchina con altri due allenatori portoghesi

L'agente Jorge Mendes starebbe spinge ndo per convincere il Milan a puntare su Sergio Conceição . ecco le ultime notizie in merito Continua a leggere>>

2024-05-03 22:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Non siamo arrivati ai livelli del casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti, ma la panchina del Milan fa sicuramente gola a tanti e Gerry Cardinale, ... Continua a leggere>>

Il tecnico portoghese, ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma, è entrato nella rosa dei candidati - milan, per la panchina spunta anche Sergio Conceiçao. Dopo aver mollato Lopetegui, e nel mezzo di un casting che comprende anche De Zerbi, Fonseca, Van Bommel, l'ultima ipotesi in casa rossonera è ... Continua a leggere>>

conceicao milan, primi contatti col tecnico! Mendes in pressing: dal rinnovo col Porto alla clausola per annullarlo DETTAGLI - conceicao milan, primi contatti col tecnico! Mendes in pressing: dal rinnovo col Porto alla clausola per annullarlo. Tutti i DETTAGLI sull’allenatore Il nome di conceicao era già stato accostato alla ... Continua a leggere>>

conceicao milan, scenario percorribile: il piano dei rossoneri - conceicao milan: il portoghese è uno dei nomi scritto sulla lista della dirigenza rossonera, che può arrivare a lui secondo un piano preciso. Continua a leggere>>