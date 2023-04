Bobby Lashley:”Sono libero per WreslteMania 39, chi vuole farsi avanti?” (Di sabato 1 aprile 2023) Al momento Bobby Lashley si ritrova senza un avversario per WrestleMania 39, e di sicuro ha molta voglia di lottare. Nelle settimane precedente Lashley ha incominciato una faida con Bray Wyatt dopo Elimination Chamber, e sembrava che il loro scontro a WrestleMania fosse ormai confermato. Sfortunatamente Bray è assente ormai da un po’ di tempo dalla WWE, lasciando di conseguenza Lashley senza un avversario per lo Showcase of The Immortals. In un Tweet pubblicato il 31 marzo Lashley ha affermato di essere libero per WrestleMania 39, sfidando chiunque a farsi avanti per affrontarlo. “Lo dirò ancora una volta…Sono libero SABATO E DOMENICA! Non si può avere WreslteMania senza l’All-Mighty. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 aprile 2023) Al momentosi ritrova senza un avversario per WrestleMania 39, e di sicuro ha molta voglia di lottare. Nelle settimane precedenteha incominciato una faida con Bray Wyatt dopo Elimination Chamber, e sembrava che il loro scontro a WrestleMania fosse ormai confermato. Sfortunatamente Bray è assente ormai da un po’ di tempo dalla WWE, lasciando di conseguenzasenza un avversario per lo Showcase of The Immortals. In un Tweet pubblicato il 31 marzoha affermato di essereper WrestleMania 39, sfidando chiunque aper affrontarlo. “Lo dirò ancora una volta…SABATO E DOMENICA! Non si può averesenza l’All-Mighty. ...

