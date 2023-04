Amici, tutto su Gianmarco Petrelli: cosa farà ora e la sua relazione con Megan Ria (Di sabato 1 aprile 2023) Molti non se lo aspettavano, ma il grande eliminato nella seconda puntata serale di Amici è stato Gianmarco, dopo aver perso contro l’aspirante cantante Giovanni Cricca. Tale decisione ha scatenato i dissensi dei followers, che non hanno tardato ad esprimere la loro delusione sui social. Nel giro di poco tempo, il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si ritrova con due concorrenti in meno (l’altro è Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi). Ma scopriamo insieme qualcosa di più sul ballerino, presentatosi già nel 2021 al talent show di Maria De Filippi. Gianmarco e il suo grande amore per il ballo Nato a Roma il 1 marzo del 2000 sotto il segno dei Pesci, Gianmarco Petrelli muove i suoi primi passi nel mondo della danza fin da bambino. Da sempre, la sua grande passione è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 aprile 2023) Molti non se lo aspettavano, ma il grande eliminato nella seconda puntata serale diè stato, dopo aver perso contro l’aspirante cantante Giovanni Cricca. Tale decisione ha scatenato i dissensi dei followers, che non hanno tardato ad esprimere la loro delusione sui social. Nel giro di poco tempo, il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si ritrova con due concorrenti in meno (l’altro è Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi). Ma scopriamo insieme qualdi più sul ballerino, presentatosi già nel 2021 al talent show di Maria De Filippi.e il suo grande amore per il ballo Nato a Roma il 1 marzo del 2000 sotto il segno dei Pesci,muove i suoi primi passi nel mondo della danza fin da bambino. Da sempre, la sua grande passione è ...

